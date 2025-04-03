ما مصير معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن مصير معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية الذي وقعوا عقود تدريس في فبراير الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن مدة التعاقد الخاصة بمعلمي الحصة بالأزهر الشريف تستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وحال وجود حاجة للاستعانة بهم سيتم توقيع عقودا جديدة.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية سيبحث مدى إمكانية مد فترة التعاقد لمعلمي الحصة لبداية العام الدراسي الجديد، حال الحاجة لذلك، لافتا إلى أن وعاظ الأزهر وبعض أئمة الأوقاف يشاركون مدرسي الحصة في سد العجز بالمعاهد الأزهرية.

واستبعد المصدر، رفع قيمة أجر الحصة للمعلمين فوق الـ 50 جنيها، لافتا إلى أنها ستظل ثابتة دون زيادة.

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