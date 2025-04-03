إعلان

ما مصير معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية؟

10:00 ص الخميس 03 أبريل 2025

قطاع المعاهد الأزهرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن مصير معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية الذي وقعوا عقود تدريس في فبراير الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن مدة التعاقد الخاصة بمعلمي الحصة بالأزهر الشريف تستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وحال وجود حاجة للاستعانة بهم سيتم توقيع عقودا جديدة.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية سيبحث مدى إمكانية مد فترة التعاقد لمعلمي الحصة لبداية العام الدراسي الجديد، حال الحاجة لذلك، لافتا إلى أن وعاظ الأزهر وبعض أئمة الأوقاف يشاركون مدرسي الحصة في سد العجز بالمعاهد الأزهرية.

واستبعد المصدر، رفع قيمة أجر الحصة للمعلمين فوق الـ 50 جنيها، لافتا إلى أنها ستظل ثابتة دون زيادة.

اقرأ أيضًا:

موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت

مصدر بـ "الكهرباء": انخفاض معدلات شكاوى الأعطال والانقطاعات خلال إجازة العيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان