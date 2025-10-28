مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية 2026



يبحث الكثير من الطلاب والمدرسين، عن مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2025.



وانطلق العام الدراسي الحالي 2026/2025 بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، في 20 سبتمبر الماضي، وسط متابعة جيدة من رؤساء المناطق على مستوى الجمهورية.



واعتمد المجلس الأعلى للأزهر مواعيد امتحانات وإجازة الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:



- امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والنقل الإعدادي بمعاهد البعوث الإسلامية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 10 من رجب 1447 هـ الموافق 30 من ديسمبر 2025 م



- امتحانات النقل الثانوي الفصل الدراسي الأول يوم السبت 29 من جمادى الآخر 1447 هـ الموافق 20 ديسمبر 2025 م



- إجازة نصف العام من السبت 5 شعبان 1447 هجرياً الموافق 24 يناير 2026 ميلادياً



- تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 17 من شعبان 1447هجرياً الموافق 5 من فبراير 2026 ميلادياً.



- بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 شعبان 1447 هـ الموافق 7 من فبراير 2026 م



واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، درجات وعدد ساعات الامتحانات الشهرية ونصف ونهاية العام لجميع المراحل التعليمية.



ونصت ضوابط عقد الامتحانات الشهرية و الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على النحو التالي:



- يراعى تطبيق الاختبارات الشهرية المقررة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.



- للمهام الأدائية خمس درجات في كل فصل دراس، ويضع لها المعلم سؤالًا مع اختبار الشهر الثاني.



- يتم زيادة نصف ساعة على زمن المادة الأصلي في الفصل الدراسي الثاني للتلميذ المتخلف عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



