تنويه مهم بشأن اختبارات مسابقة معلمي رياض أطفال بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:23 ص 28/10/2025

رياض الأطفال بالأزهر أرشيفية

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، عقد الاختبارات التحريرية لمن تم قبول أوراقهم في مسابقة رياض الأطفال بالأزهر الشريف.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن مسابقة معلمي رياض أطفال بالأزهر على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الـ 27 مارس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 إلى 30 أبريل الماضي.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يتم تخصيص جلسة مسائية للمتقدمين الذين يتخلفون عن أداء اختباراتهم في الموعد المحدد، بما يُسهم في تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين، خاصة القادمين من محافظات بعيدة.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أنه لن يسمح بأداء الامتحان في غير اليوم المحدد مسبقًا، داعيًا جميع المتقدمين إلى الالتزام الدقيق بمواعيد الحضور المقررة، حرصًا على حسن سير العمل وتجنّب تحمّل رسوم إضافية نتيجة التأخر أو التغيب عن الموعد المحدد.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة المقبلة، نتيجة القبول المبدئي لمسابقة معلمي رياضيات بالأزهر.

رياض أطفال بالأزهر مسابقة معلمي رياض أطفال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

