إعلان

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:23 م 15/10/2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg، ومن المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من ٢٨ أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 27 مارس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بوابة الوظائف الحكومية الأزهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026