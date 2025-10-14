الأوراق المطلوبة لتسكين الفرقة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر 2026

تبدأ جامعة الأزهر، خلال أيام، تسكين طلاب الفرقة الأولى "مستجدين" بمدن القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026/2025، وإعلان النتيجة.

ويبحث الكثير من الطلاب عن الأوراق المطلوبة التي سيتم التقدم بها للتسكين بالمدن الجامعية، وهي على النحو التالي:

- سداد المصروفات من خلال خدمة فوري على الرقم 6451.

- طبع ملفات التسكين والاستمارات عبر موقع إعلان النتيجة.

- استمارة ضمان مختومة بختم النسر من أحد موظفي الحكومة.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من "الطالب - ولي الأمر - الضامن".

- 5 صور شخصية حديثة 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

- شهادة وفاة بالنسبة للوالد.

- الحالات الخاصة "تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية".

كان مصدر مطلع بجامعة الأزهر، كشف أنه سيتم تسكين طلاب الفرقة الأولى "مستجدين" بمدن القاهرة والأقاليم نهاية أكتوبر الجاري أو أول فبراير على أقصى تقدير.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم إعلان جدول تسكين كل كلية بعد إعلان النتيجة مباشرة، وتم توزيع الطلاب على مدار أسبوع، لعدم حدوث تكدسات أثناء عملية التسكين.

اقرأ أيضًا:

قمة شرم الشيخ تعيد للأذهان توقعات توفيق عكاشة عن "مصر ستحكم العالم".. ماذا قال؟

أمطار وشبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه