"الأزهر" يشكّل لجنة لمراجعة البوكليت المقدم من المعاهد الخاصة



شكّل قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، لجنة لمراجعة بوكليت المعاهد الخاصة التابعة للإدارة العامة للتعليم الخاص.



وترأس اللجنة، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم والطلاب، ومتخصصين في المواد الشرعية والعربية والثقافية والتربية الفنية.



يأتي ذلك ضمن حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وضمان جودة المقررات الدراسية بالمعاهد الأزهرية الخاصة.



وناقشت اللجنة المعايير الموحدة التي سيتم اعتمادها لتقييم ومراجعة البوكليت المقدم من المعاهد الخاصة، بما يضمن توافقه مع مناهج الأزهر الشريف، ودعمه للتعلم الذاتي لدى الطلاب، مع مراعاة دقة اللغة وسلامتها وخلوها من الأخطاء الإملائية واللغوية، وملاءمة الرسومات والمحتوى للمرحلة الدراسية.



وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق توحيد معايير الجودة التعليمية داخل منظومة التعليم الأزهري الخاص، وضمان أن تقدم هذه المعاهد محتوى علميًّا وتربويًّا يعكس رسالة الأزهر الشريف في الجمع بين الأصالة والمعاصرة.



واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة بالقطاع، واستمرار المراجعة والتقييم الدوري لمحتوى البوكليت، بما يخدم مصلحة الطالب الأزهري ويرتقي بمستوى العملية التعليمية في جميع المعاهد الخاصة.