فتح التسجيل للبرنامج التأهيلي للوافدين بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، فتح باب التسجيل للبرنامج التأهيلي لحداثة المؤهل والمعادلة، والمخصص للطلاب الناطقين بغير العربية المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، والراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف، وذلك في الفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير المقبل. كما سيتم فحص أوراق المتقدمين. سيتم الإعلان عن بدء البرنامج في موعد أقصاه 15 فبراير.

وأوضح المركز في بيان لها، اليوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات ثانوية من مدارس خارج جمهورية مصر العربية غير معادلة بشهادات الأزهر الشريف، والطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية قبل عام 2015 وحتى عام 2024 (أي الطلاب الذين تقادمت شهاداتهم).

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج التأهيلي لحداثة المؤهل والمعادلة إلى: تمكين الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بجامعة الأزهر الشريف من تحقيق المتطلبات الأكاديمية اللازمة للالتحاق بالجامعة عبر توفير تدريب لغوي وعلمي يتناسب مع متطلبات الدراسة الجامعية يتكون البرنامج من المحاور التالية:

1. اختبار تحديد المستوى اللغوي:

يُلزم الطلاب باجتياز هذا الاختبار للالتحاق بالبرنامج التأهيلي.

2. البرنامج التأهيلي:

يتم تدريب الطلاب على المهارات اللغوية والعلمية اللازمة للالتحاق بالجامعة.

3. اختبار المعادلة والحداثة:

يعقد للطلاب الذين أتموا البرنامج التأهيلي بنسبة حضور لا تقل عن 70%.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي:

أن يكون الطالب مسلمًا.

أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية غير معادلة.

اجتياز المستوى المتقدم الأول في اللغة العربية.

شروط دخول اختبار المعادلة والحداثة

حضور البرنامج التأهيلي.

الالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 70%.

المستندات المطلوبة

1. صورة من الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب.

2. صورة من جواز السفر.

- حال اجتياز البرنامج التأهيلي، يجب استيفاء المستندات التالية لإكمال الإجراءات:

1. أصل الشهادة الثانوية مترجمة إلى اللغة العربية وموثقة من الجهات الرسمية في بلد الطالب ومن السفارة المصرية بالخارج، أو موثقة من سفارة بلد الطالب في مصر ووزارة الخارجية المصرية.

2. أصل جواز السفر للاطلاع، مع تأشيرة إقامة سياحية سارية.

3. خطاب من سفارة بلد الطالب يفيد بموافقتها على التحاق الطالب بجامعة الأزهر، أو موافقة وزارة الشؤون الدينية (لطلبة دولتي إندونيسيا وماليزيا).

4. بالنسبة للمؤسسات الراغبة في مشاركة طلابها في البرنامج، يُرجى إرسال خطاب رسمي موجه إلى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، مرفق به كشف بيانات الطلاب، على البريد الإلكتروني التالي:

Cdeef@alazhar.eg

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