37 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر الغربية غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، صباح الاثنين، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات بالمنطقة بحضور مديري الامتحانات والتعليم الإعدادي والابتدائي بالمنطقة، للوقوف على آخر استعدادات المنطقة لأعمال امتحانات الشهادتين.

وأكد "طلحة"، ضرورة الالتزام الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على أهمية التواصل المستمر لغرفة العمليات مع مختلف اللجان، وتذليل كل العقبات الطارئة، وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء للطلاب، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٤، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية ١٤٠٠٠ طالب، وطلاب الشهادة الإعدادية ١٣٠٠٠ طالب، ملحقين على عدد ١٦٩ لجنة على مستوى إدارات المنطقة.

ومن جانبه، أصدر الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.

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