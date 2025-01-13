تنطلق غدا.. محظورات امتحانات لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق غدًا، امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية وسط إجراءات مشددة.

وينشر "مصراوي" ضوابط لجان امتحانات نصف العام على النحو التالي:

- حظر اصطحاب الهاتف المحمول أو سماعات بلوتوث للعاملين المنتدبين باللجنة.

- حظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة أو كتب أو أوراق تخص المادة فى اللجنة.

- حظر وضع أوراق إجابة البنين مع أوراق إجابة الفتيات فى مظروف واحد.

- حظر إجبار الطالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء وقت امتحان المادة حتى وإن كان الطالب منفردا باللجنة.

- حظر سحب ورقة إجابة الطالب حال ضبطه بالغش مع تحرير المحضر اللازم لذلك، مع تمكين الطالب من استكمال الامتحان.

- حظر خروج الطالب قبل نصف الوقت إلا في حالة خروجه بالإسعاف لسوء حالته الصحية.

- حظر الإجابة بأي قلم بخلاف القلم الأزرق الجاف.

- حظر تفتيش الطالبات على أعضاء اللجان، ويقوم بذلك أحد العضوات بتكليف من رئيس اللجنة.

- حظر امتحان الطالب المعاق أو الكفيف تحريريا بمرافق فى المواد المقررة شفهيا فقط. ويحظر عقد لجان امتحانية بطرقات الأدوار باللجنة.

- حظر دخول الطلاب للجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحانات.

ومن جانبه، أصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.

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