أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن أعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في زمن الانشغال بالدنيا وجمع الأموال، هو “كنز الكلمات” التي تحفظ له دينه وتثبّت قلبه، مستشهدًا بحديث الصحابي شداد بن أوس رضي الله عنه، حين قال له النبي ﷺ: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، فاكنز هذه الكلمات.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هذه الكلمات النبوية تمثل كنزًا حقيقيًا يفوق الذهب والفضة، وهي: “اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب”.

وأشار إلى أن أول ما يحتاجه المسلم بعد مواسم الطاعات هو الثبات، مؤكدًا أن هذه القيمة من أعظم ما تحدث عنه العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم، لما لها من أثر عظيم في صلاح الدنيا والآخرة، لافتًا إلى قول الله تعالى في سورة إبراهيم: "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ"، موضحًا أن القول الثابت هو كلمة التوحيد “لا إله إلا الله” في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن التثبيت هو منحة إلهية عظيمة، حتى إن الله سبحانه وتعالى خاطب بها النبي ﷺ بقوله: "وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ"، كما قال: "كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ"، مؤكدًا أن القرآن كله نزل لتثبيت القلوب، وربطها بالله في مواجهة الفتن والابتلاءات.

وبيّن أن العصمة الحقيقية ليست في المال ولا القوة، بل في توفيق الله، مستشهدًا بقصة سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه، حين قال: "لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ"، في دلالة واضحة على أن النجاة مرتبطة برحمة الله وتثبيته لعباده.

وأكد أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس والقناعة، مشيرًا إلى أن هناك من يملك الكثير ولا يشعر بالاكتفاء، وآخر لا يملك إلا القليل لكنه يعيش مطمئنًا بقلب راضٍ، موضحًا أن هذا من آثار التثبيت والرضا.

وشدد على أن الطريق إلى الاستمرار بعد مواسم الطاعة يبدأ باللجوء إلى الله وطلب التثبيت، مشددًا على أن الاستعانة بالله هي الأساس في مواجهة تقلبات النفس ووساوس الشيطان، وأن من أراد الثبات فليلزم الدعاء والذكر، فهما الحصن الحصين للمؤمن في كل زمان.

اقرأ ايضًا:

المفتي يوضح حكم طواف الوداع للمرأة الحائض

الأزهر للفتوى يوضح حكم قضاء الصلاة الفائتة في السفر بعد العودة.. هل تُصلى قصرًا أم كاملة؟