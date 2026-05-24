أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن ذبح الأضاحي داخل البلد يعد الأولى والأفضل شرعًا، ردًا على تصريحات الدكتور أحمد كريمة التي وصف فيها ذبح الأضاحي خارج مصر وحرمان الفقراء داخل البلاد منها بأنه" بدعة منكرة"، مشددًا على أهمية بقاء شعيرة الأضحية حاضرة داخل المجتمع لما تحمله من معانٍ دينية واجتماعية.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن السنة النبوية دلت على أن يباشر المسلم أضحيته أو يشهدها، وأن تُقام هذه الشعيرة داخل البيئة التي يعيش فيها المسلم، لما لها من أثر في إدخال الفرحة على الفقراء والمحتاجين، ونشر أجواء التكافل والتراحم بين الناس.

وأشار العالم الأزهري إلى أن توجيه الأضاحي إلى الخارج جائز شرعًا، لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد تحقيق احتياجات الفقراء داخل البلد، ولا يقدم إلا عند وجود مصلحة راجحة أو أوضاع إنسانية صعبة، مثل المجاعات أو الكوارث التي تتعرض لها بعض الدول.

وأضاف الشيخ أحمد خليل، أن مقاصد الشريعة تدعو إلى البدء بالأقربين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"، مؤكدًا أن دعم الفقراء داخل المجتمع المحلي وتحقيق الاكتفاء بينهم من أهم مقاصد الأضحية.

وشدد على أن الأفضل لمن استطاع هو الجمع بين الأمرين، بأن يذبح أضحيته داخل بلده لإحياء الشعيرة، مع التصدق أو المساهمة في إرسال اللحوم إلى المحتاجين خارج البلاد، وبذلك تتحقق مصلحة الداخل ويتسع الخير ليشمل المحتاجين في أماكن أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن ذبح الأضاحي خارج البلاد يواجه عددًا من المحاذير، منها غموض الجهات المنفذة، واحتمالية عدم مصداقية الذبائح، وقد ورد شكاوى سابقة من حالات نصب تعرض لها بعض المواطنين.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذه الأسباب تجعل الذبح داخل بلد المضحي هو الأولى والأفضل شرعًا، لما يحققه من إدخال السرور على الفقراء في يوم العيد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند أداء الشعيرة.



