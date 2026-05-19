إعلان

ما قصة الحجر الأسود؟.. الأزهر يشرح مكانته وسبب تقبيله

كتب : محمد قادوس

11:26 ص 19/05/2026

الحجر الأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني التابع للأزهر الشريف، تعريفا مختصرا للحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة.

شكل الحجر الأسود ومكانه

وقال الأزهر للفتوى، أن الحجر الأسود هو حجر بيضاوي الشكل، أسودُ اللونِ مائلٌ إلى الحُمرة، وقطره 30 سم، يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصفَ المتر، وهو محاطٌ بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، وقد ورد أنه في بداية أمره كان أبيضَ ناصعَ البياض؛ مسشهدًا في ذلك بحديث ورد عن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ". [أخرجه الترمذي].

بداية الطواف ونهايته

وأضاف مركز الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويُسَنُّ استلام الطائف له -أي لمسه باليد-، وتقبيله عند المرور به، فإن لم يستطع استلامَه بيده وتقبيلَه، أو استلامَه بشيء معه وتقبيلَ ذلك الشيء؛ أشار إليه بيده وسمَّى وكبَّر قائلًا: باسم الله والله أكبر.

واستشهد مركز الأزهر بما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: «لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ». [أخرجه مسلم].

فضل استلام الحجر الأسود

أما عن فضل استلامه ومسحه: أكد الأزهر للفتوى إنه يحط الذنوب والخطايا كما يتحاتُّ ورَقُ الشجرِ؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا»..[أخرجه أحمد في مُسند].

وقَالَ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ». [أخرجه ابن ماجه]

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الحجر الأسود مركز الأزهر الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
أخبار البنوك

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
رياضة محلية

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا
10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
مصراوى TV

10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
الإمارات: التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة النووية قادمة
شئون عربية و دولية

الإمارات: التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة النووية قادمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو