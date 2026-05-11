إعلان

هل يجوز التيمم لكل صلاة للمريض؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

01:34 م 11/05/2026

الشيخ عويضة عثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: والدي كبير في السن ومريض بمرض الشلل الرعاش ويريد الصلاة لكنه لا يستطيع الوضوء، فهل يجوز له التيمم لكل صلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن سيدة تُدعى بسمة من أسيوط تقول: والدي كبير في السن ومريض بمرض الشلل الرعاش وعايز يصلي لكنه لا يقدر على الوضوء، فهل يجوز له التيمم لكل صلاة؟

وأوضح أمين الفتوى أن هناك ما يُعرف بصلاة أصحاب الأعذار، وهم الذين قد لا يستطيعون الطهارة أو أداء الصلاة على هيئتها الكاملة بسبب المرض أو العجز، مشيرًا إلى أن الشريعة راعت هذه الحالات ورفعت الحرج عن أصحابها.

وأضاف أنه إذا وُجد من يساعد المريض على الوضوء فذلك أولى وأفضل، ويجوز لمن حوله أن يُعينوه على الطهارة، وإن لم يوجد واستطاع التيمم بنفسه فله ذلك، وإن لم يستطع يمكن لمن بجواره أن يُيمّمه.

وأشار إلى أن القاعدة الشرعية تقول "الميسور لا يسقط بالمعسور"، فكل ما يستطيع الإنسان فعله يأتي به، وما عجز عنه يسقط عنه، مؤكدًا أنه إذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى على حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال، داعيًا الله أن يشفي المرضى ويتقبل منهم.

اقرأ ايضًا:

هل أقطع الصلاة عند طرق الباب بشدة؟.. أمين الفتوى يجيب

هاني تمام: اسأل نفسك لماذا تحج؟ فالمقصد تطهير الروح لا مجرد أداء المناسك

ما هو الصبر الجميل كما ورد في القرآن والسنة؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء فتاوى الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أخبار مصر

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
شئون عربية و دولية

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
زووم

سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
شئون عربية و دولية

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟