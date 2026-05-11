أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: والدي كبير في السن ومريض بمرض الشلل الرعاش ويريد الصلاة لكنه لا يستطيع الوضوء، فهل يجوز له التيمم لكل صلاة؟

وأوضح أمين الفتوى أن هناك ما يُعرف بصلاة أصحاب الأعذار، وهم الذين قد لا يستطيعون الطهارة أو أداء الصلاة على هيئتها الكاملة بسبب المرض أو العجز، مشيرًا إلى أن الشريعة راعت هذه الحالات ورفعت الحرج عن أصحابها.

وأضاف أنه إذا وُجد من يساعد المريض على الوضوء فذلك أولى وأفضل، ويجوز لمن حوله أن يُعينوه على الطهارة، وإن لم يوجد واستطاع التيمم بنفسه فله ذلك، وإن لم يستطع يمكن لمن بجواره أن يُيمّمه.

وأشار إلى أن القاعدة الشرعية تقول "الميسور لا يسقط بالمعسور"، فكل ما يستطيع الإنسان فعله يأتي به، وما عجز عنه يسقط عنه، مؤكدًا أنه إذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى على حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال، داعيًا الله أن يشفي المرضى ويتقبل منهم.

