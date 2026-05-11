عندي تماثيل للديكور على شكل أحصنة، فهل وجودها في البيت يمنع دخول الملائكة؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم أنتيكات الديكور

في رده، بين الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذه الأشياء إذا كانت بغرض الديكور فقط، وكانت صغيرة الحجم وعلى هيئة أنتيكات، فلا حرج فيها ولا تُمنع بها الملائكة، خاصة إذا لم تكن للتعظيم أو العبادة.

القطع الصغيرة المستخدمة للزينة فقط لا شيء فيها شرعًا

وأضاف أمين الفتوى أن الأفضل والأولى للإنسان أن يتجنب ما فيه شبهة، لكن وجود مثل هذه القطع الصغيرة التي تُستخدم للزينة فقط لا شيء فيه شرعًا.

وأشار إلى أن المقصود بالمنع الوارد في بعض الأحاديث هو التماثيل التي تُعظم أو تُتخذ للعبادة، أما مثل هذه الأشياء البسيطة المنتشرة في البيوت فلا تدخل في هذا المعنى، ولا تمنع دخول الملائكة.

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل

وفي بيان الرأي الشرعي في الرسم وصناعة التماثيل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المسألة ليست في مجرد الرسم أو التشكيل من حيث هما صورة وصنعة، وإنما في المعنى الذي يُحمَّل لهما.

وأكد أنه إذا تحولت الصورة أو التمثال إلى بابٍ للعبادة أو التعظيم الباطل، كان المنع حمايةً للتوحيد.

وإذا خرجت عن هذا المعنى، فالكلام فيها يحتاج إلى تفصيلٍ وفهم، لا إلى تعميمٍ سريع.

ويؤكد جمعة أن التوحيد هو المفتاح الذي تُفهم به هذه القضية، والتمييز هو الطريق إلى الحكم الصحيح.

