حكم الحج من مال الزوجة الخاص؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها عبر صفحته الدار الشخصية على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز للزوج أن يحج من مال زوجته إن طابت نفسها بذلك، ويكون من قبيل التبرع منها بنفقات الحج.

واستشهدت لجنة الفتوى بالدار بقول الله- تعالى- في سورة النساء،" فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا".



وفي منشور أخر قالت فيه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير والتخفيف على الناس فيه هو مقصد شرعي أساسي لحفظ النفوس، وأداؤه على الصفة المُيسَّرة هو مِن السنة؛ ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين بالتيسير في قوله: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».



