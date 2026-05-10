أسامة قابيل يحذر من أخطاء شائعة تقع فيها بعض النساء أثناء الحج

كتب : محمد قادوس

07:58 م 10/05/2026

الدكتور أسامة قابيل

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فريضة الحج من أعظم العبادات التي تحتاج إلى علم وفقه حتى تؤديها المسلمة على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن بعض النساء قد يقعن في أخطاء شرعية دون قصد، مما يستدعي التوعية والتصحيح.

وأوضح خلال تصريحات له، أن من أبرز الأخطاء خروج بعض النساء متعطرات أثناء أداء المناسك، وهو ما يخالف مقصود الإحرام القائم على التجرد والخشوع، لافتًا إلى أن الشريعة دعت المرأة إلى تجنب لفت الأنظار والالتزام بالحشمة الكاملة في هذه الشعيرة العظيمة.

وأضاف أن من الأخطاء كذلك جهل بعض النساء بأحكام الإحرام، مثل لبس النقاب أو القفازين، رغم أن السنة بيّنت عدم لبسهما حال الإحرام، مع جواز تغطية الوجه بغير النقاب عند الحاجة، وهو ما يجب فهمه بدقة.

وأشار إلى أن من المخالفات أيضًا رفع الصوت بالذكر أو الدعاء بشكل جماعي أو بطريقة فيها تشويش على الآخرين، مؤكدًا أن الأصل في الذكر الخشوع والتضرع، وليس الإزعاج أو المبالغة في إظهاره.

ونبه إلى خطأ التساهل في مسألة التزاحم الشديد مع الرجال، خاصة عند تقبيل الحجر الأسود، مؤكدًا أن حفظ النفس والالتزام بالآداب مقدم، وأن الطواف يصح دون تقبيله عند الزحام.

كما حذر من انشغال بعض النساء بالتصوير والتوثيق على حساب الخشوع واستحضار النية، مشيرًا إلى أن الحج عبادة قلبية قبل أن يكون مظهرًا خارجيًا.

وشدد الدكتور أسامة قابيل على أن تعلم مناسك الحج قبل السفر ضرورة، داعيًا إلى الرجوع لأهل العلم والالتزام بالتوجيهات الشرعية حتى يكون الحج مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب
تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
جولة ماكرون في شوارع الإسكندرية.. هل تنعش الترويج للسياحة المصرية عالميًا؟
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
