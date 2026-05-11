إعلان

هل يجوز تغيير النية أثناء قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

10:33 ص 11/05/2026

الشيخ عويضة عثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين من الجيزة يقول فيه: ما حكم تغيير النية أثناء قراءة القرآن، حيث أقرأ بنية الرزق ثم أتذكر والدتي فأغير النية لها؟

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأولى بالإنسان أن يستحضر من البداية نية عامة وهي نية الثواب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لتشجيع المسلم على استحضار النية الطيبة عند التلاوة.

وأضاف أمين الفتوى أن المسلم يجوز له أن يستحضر أكثر من نية عند قراءة القرآن، مثل نية جلب الرزق، ورفع الضر، والحفظ، والتعبد لله، مؤكدًا أن تعدد النوايا في العبادة أمر جائز بل محمود.

وأضاف أنه إذا بدأ الإنسان القراءة بنية معينة ثم طرأ عليه أن يُهدي الثواب لوالدته أو لغيرها فلا حرج في ذلك، بل يمكنه أن يجمع بين أكثر من نية، وهذا من فضل الله وسعة رحمته.

وأشار إلى أن الأفضل أن يجمع الإنسان النوايا من بداية التلاوة إن استطاع، أو يجعل قراءته خالصة لله ثم بعد الانتهاء يدعو بما يشاء من رزق أو رحمة للوالدين أو غير ذلك، مؤكدًا أن كل ذلك جائز، وأن الله يتقبل من عباده.


اقرأ ايضًا:

هل أقطع الصلاة عند طرق الباب بشدة؟.. أمين الفتوى يجيب

هاني تمام: اسأل نفسك لماذا تحج؟ فالمقصد تطهير الروح لا مجرد أداء المناسك

ما هو الصبر الجميل كما ورد في القرآن والسنة؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء قراءة القرآن فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
شئون عربية و دولية

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
رياضة عربية وعالمية

كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟