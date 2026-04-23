“قصة شاب قلب حياته آية واحدة.. هل باب التوبة مفتوح مهما كثرت الذنوب؟.. أمين الفتوى يجيب”

كتب : محمد قادوس

08:09 م 23/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يشغل بال كثير من الشباب حول إمكانية التوبة رغم كثرة الذنوب، مؤكدًا أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن السر الحقيقي يكمن في صدق النية وتعلق القلب بالله.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان قد يكون بعيدًا عن الله، لكن لحظة صدق واحدة كفيلة بتغيير حياته بالكامل، مشيرًا إلى أن اليأس من رحمة الله أمر مرفوض.

وسرد قصة الشاب الذي كان يسير في طريق المعصية وقطع الطريق، حتى سمع قول الله تعالى: “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله”، فتأثر بها وقرر التوبة فورًا، ليتحول مسار حياته بشكل كامل.

وأضاف أن هذا الشاب هو الفضيل بن عياض، الذي أصبح بعد توبته من كبار العلماء والزهاد، حتى وصفه العلماء بالإمام القدوة، لما وصل إليه من عبادة وذكر واستقامة.


