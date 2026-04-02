أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيد، الذي استفسر عن وجود وسيلة تحفظ الإنسان من السحر والحسد في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الحسد والسحر حرامان شرعًا، وأن الحسد يعني تمني زوال النعمة عن الآخرين، كما أن السحر من الكبائر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وضمنها السحر، والحديث الشريف عن الحسد: "إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب".

وأوضح الشيخ محمد كمال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن حماية النفس من الحسد والسحر ممكنة عبر الالتزام بتعاليم الدين، وأولها المحافظة على الصلوات الخمس، خاصة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله"، مما يجعل المؤمن تحت حفظ الله ورعايته من أي أذى أو ضرر.

وأضاف أمين الفتوى أن قراءة أذكار الصباح والمساء من الوسائل الفعالة للحماية، بما فيها آية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورتي الفلق والناس، والاعتصام بكلمات الله التامات ثلاث مرات، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من يحافظ على هذه الأذكار لا يضره شيء، سواء كان عينًا أو حسدًا أو سحرًا.

كما أوصى الشيخ محمد كمال بقراءة آية الكرسي قبل النوم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يقرأها يكون في حفظ الله أثناء نومه، وكذلك قراءة سور من القرآن الكريم، وخاصة سورة البقرة، في المنزل، لأن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيع الشياطين ولا الحسد ولا السحر اختراقه، مشددًا على أهمية إشراك أفراد الأسرة في قراءة القرآن لضمان حماية المنزل بأكمله.



