كيف ننال رضا الله في مواسم الطاعات ونتجنب الحرام؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

كتب : محمد قادوس

11:17 ص 18/05/2026

الشيخ رمضان عبدالمعز

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن كل إنسان يسعى لأن ينال رضا الله ونظرته التي لا يشقى بعدها أبدًا، وأن يكون من عباده السعداء، خاصة مع دخول أيام عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن هذه المواسم فرصة لإصلاح الأحوال والتقرب إلى الله بالطاعة.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن القرآن الكريم مليء بالأوامر والنواهي التي ترشد الإنسان لما يجب أن يفعله وما يجب أن يتركه، فهناك أوامر مثل: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة»، وهناك نواهٍ تبين ما حرّم الله، مؤكدًا أهمية معرفة الحلال والحرام والالتزام بهما.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة واضحة، وهي: «ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، مشيرًا إلى أن الأوامر فيها سعة ويسر، فيفعل الإنسان منها ما يستطيع، أما النواهي فلا مجال فيها للتدرج أو التهاون، بل يجب اجتنابها تمامًا.

وأشار إلى أن هناك أمورًا حاسمة لا تقبل التهاون، مثل تحريم الخمر والسخرية من الآخرين وخيانة الأمانة، مؤكدًا أن هذه الأمور مناطق محرمة لا يجوز الاقتراب منها، لأن الإيمان الحقيقي يرتبط بالالتزام بالأمانة وترك المحرمات.

وأكد أن الطريق الصحيح لعبادة الله يبدأ بترك الحرام أولًا، ثم الإقبال على الطاعات، موضحًا أن هذا هو معنى التوحيد الذي يبدأ بالنفي ثم الإثبات، وأن على المسلم مع دخول العشر من ذي الحجة أن يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي، ليحقق التقوى الحقيقية ويتقرب إلى الله كما ينبغي.

