هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

06:07 م 16/04/2026 تعديل في 06:23 م

الدكتورة هند حمام حكم كشف المرأة لعورتها

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كشف المرأة لعورتها أمام بناتها، مؤكدة أن البنات يُعدّون من النساء، لذا لا يختلف الأمر كثيرًا بين الأم وبناتها في حدود العورة.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن كشف المرأة لعورتها أمام بناتها جائز إذا كان ذلك لمصلحة أو ضرورة، مثل المرض الشديد أو الحاجة للمساعدة في الاغتسال أو ارتداء الملابس، حيث يجوز أن تقوم البنت أو امرأة أخرى بمساعدة الأم في هذه الأمور الضرورية.

ما هي حدود عورة المرأة؟

وأضافت أن في الحالات العادية ينبغي للمرأة الالتزام بحدود العورة والآداب العامة حتى داخل البيت، لأن البيت قد يتواجد فيه الأب أو الأخ أو الأبناء، وبالتالي يجب مراعاة الذوق العام والأدب في التعامل بين أفراد الأسرة، وعدم الانتهاك غير الضروري للخصوصية.

يجب احترام خصوصية الآخرين

وأكدت الدكتورة هند حمام أن التربية وغرس القيم في الأبناء تشمل تعليمهم احترام خصوصية الآخرين والالتزام بالآداب العامة داخل البيت، وأن كشف المرأة لعورتها يجب أن يكون مقتصرًا على الضرورة أو الحاجة فقط، مثل المساعدة أثناء المرض أو الولادة، وليس بشكل عادي أو يومي.

وشددت أمينة الفتوى، على أن الإسلام يراعي المصلحة والضرورة في هذه المسائل، وأن الحفاظ على الآداب العامة والخصوصية داخل البيت يعكس القيم الصحيحة ويغرسها في الأبناء بطريقة طبيعية وآمنة.


