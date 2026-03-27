تداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقوات أمن بالمسجد الحرام يوقفون سيدة بصحن المطاف بدعوى قيامها بقطع استار الكعبة المشرفة.

يظهر في مقطع الفيديو، المتداول على نطاق واسع، سيدة وهي تقاوم رجال أمن بالمسجد الحرام، ويقول النشطاء ان توقيفها لحملها "مقص" حاولت به قطع أستار الكعبة المشرفة للاحتفاظ بخيوطها للتبرك. ولم يصدر بشأن الواقعة أي توضيح أو تأكيد رسمي حتى الآن.

وكان فيديو سابق، نشرته حسابات على منصة إكس، يوثق ثوب الكعبة المشرفة قبل تغييره وبه آثار قطع من الزائرين والمعتمرين.

تقطيع ستار الكعبة من بعض المعتمرين للتبرك به عند سفرهم ......

وهذا عمل لايقوم به الا جهله .....



ورئاسة الحرمين تقرر وضع سياج

لعدم الاقتراب .

حكم قطع أستار الكعبة المشرفة للتبرك

وكان علماء حذروا من قطع أستار الكعبة أو أخذ أجزاء منها للتبرك، معتبرين ذلك لا يجوز شرعًا، لأنه من البدع والمُنكرات التي لا أصل لها في الدين، وفعل لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن وصحابته الكرام، ويعد اعتداء على الوقف العام للمسجد الحرام.

وكانت هيئة كبار العلماء بالسعودية أصدرت فتوى وقرارًا بمنع ذلك وعدم تمكين الناس منه؛ لأنه عمل لا دليل عليه، وكذا لا يجوز بيع الكسوة أو توزيعها لهذا الغرض.

