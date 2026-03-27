إعلان

فيديو- إيقاف معتمرة داخل المسجد الحرام بعد قيامها بقص جزء من أستار الكعبة

كتب : علي شبل

06:13 م 27/03/2026

الكعبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقوات أمن بالمسجد الحرام يوقفون سيدة بصحن المطاف بدعوى قيامها بقطع استار الكعبة المشرفة.
يظهر في مقطع الفيديو، المتداول على نطاق واسع، سيدة وهي تقاوم رجال أمن بالمسجد الحرام، ويقول النشطاء ان توقيفها لحملها "مقص" حاولت به قطع أستار الكعبة المشرفة للاحتفاظ بخيوطها للتبرك. ولم يصدر بشأن الواقعة أي توضيح أو تأكيد رسمي حتى الآن.

وكان فيديو سابق، نشرته حسابات على منصة إكس، يوثق ثوب الكعبة المشرفة قبل تغييره وبه آثار قطع من الزائرين والمعتمرين.

حكم قطع أستار الكعبة المشرفة للتبرك

وكان علماء حذروا من قطع أستار الكعبة أو أخذ أجزاء منها للتبرك، معتبرين ذلك لا يجوز شرعًا، لأنه من البدع والمُنكرات التي لا أصل لها في الدين، وفعل لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن وصحابته الكرام، ويعد اعتداء على الوقف العام للمسجد الحرام.
وكانت هيئة كبار العلماء بالسعودية أصدرت فتوى وقرارًا بمنع ذلك وعدم تمكين الناس منه؛ لأنه عمل لا دليل عليه، وكذا لا يجوز بيع الكسوة أو توزيعها لهذا الغرض.

الكعبة المشرفة المسجد الحرام حكم التبرك بكسوة الكعبة

أخبار مصر

زووم

نصائح طبية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

