أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال مصراوي: "صمت شهر رمضان كاملاً، ولكن لدي إحساس بنقص في العبادة فيه من حيث صلاة التراويح وقيام الليل، فماذا أفعل لكي أعوض هذا النقص؟".

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة، ان هذا الشعور في حد ذاته علامة خير ويقظة قلب، لأن الإحساس بالتقصير دليل على حياة الضمير الإيماني، مشيرًا إلى أن العبد لا ينبغي أن يقف عند حد الندم، بل يحوله إلى عمل واجتهاد فيما بعد رمضان، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الطاعة مقصورة على موسم معين، بل فتح أبوابها في كل وقت.

وأضاف أن من أهم ما يعوض به المسلم ما فاته في رمضان هو المحافظة على قيام الليل ولو بركعتين فقط بشكل مستمر، إلى جانب الإكثار من النوافل كصيام الست من شوال، والحرص على الأذكار اليومية وقراءة القرآن، مؤكدًا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

وأشار إلى أن من وسائل التعويض كذلك التوبة الصادقة والاستغفار، والإكثار من الدعاء بأن يتقبل الله ما مضى ويعين على ما هو آتٍ، لافتًا إلى أن الله تعالى واسع الفضل، يقبل القليل ويجزي عليه الكثير.

وأكد أن الشعور بالنقص لا ينبغي أن يتحول إلى إحباط أو يأس، بل يكون دافعًا للاستمرار والتقدم، فرب عمل قليل تعظمه النية، ورب لحظة صدق مع الله ترفع صاحبها درجات عظيمة.

ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا القبول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا الطاعات ويعيننا عليها في كل وقت.



