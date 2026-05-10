أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: سائلة تعاني من مشكلة صحية في الرحم مع نزول دم بشكل يومي، ونصحها الأطباء باستئصال الرحم، وتتساءل هل يجوز لها صيام الأيام التي عليها أو صيام العشر من ذي الحجة؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه في البداية يُنصح بالرجوع إلى الطبيب لتحديد نوع الدم، هل هو دم حيض أم استحاضة، لأن ذلك هو الأساس في تحديد الحكم الشرعي.

وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن الطبيب من التفرقة، يمكن للمرأة أن تميز بنفسها بين الدمين، حيث إن دم الحيض يكون غامقًا وله رائحة، بينما دم الاستحاضة يكون فاتح اللون ولا رائحة له، فإذا استطاعت التمييز عملت بهذا الفرق.

وأضاف أنه في حال عدم القدرة على التمييز، تنتقل المرأة إلى الرجوع لعادتها السابقة قبل المرض، فتعتبر أيام حيضها كما كانت من قبل، وما زاد على ذلك يُعد طهرًا، أما إذا لم تكن لها عادة مستقرة، فتقدّر الحيض بأقصى مدته وتبني على ذلك.

وأكد أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا الصيام، حيث تتوضأ المرأة لكل صلاة حتى مع نزول الدم، وتصوم بشكل طبيعي، لأن هذا الدم في حكم النزيف وليس الحيض، وبالتالي لا يؤثر على صحة العبادات.

