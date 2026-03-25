دعاء المطر.. صيغ من أفضل الأدعية في أوقات الاستجابة

كتب : علي شبل

12:46 م 25/03/2026

الدعاء عند نزول المطر

تتعرض مصر لظروف جوية باردة، وتتساقط الأمطار وحبات البرد على مساحات واسعة من البلاد، وفي هذه الحالة من الطقس الشتوي يبحث الكثيرون عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سقوط المطر، وسنته المطهرة في تلك الحالة.

ماذا يقول النبي عند نزول المطر؟

كان سيدنا رسول الله ﷺ إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» [أخرجه البخاري]، أي: اللهم اجعله مَطَرَ خَيرٍ وبَرَكَةٍ ينتفع به الناس، لا مَطَرَ نِقمَةٍ وعَذاب، ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بعد سقوط المطر يقول: "مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ".

ويستحب الدعاء عند نزول المطر، فهو من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله تعالى، ويستحب أن يرفع المؤمن يديه عند الدعاء؛ ففي الحديث الشريف: عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا"، ومن صيغ الدعاء المأثور:
اللَّهُمَّ صيبا نَافِعًا
اللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ سَقَيَا رَحْمَةُ، لاسقيا عَذَابٌ
اللَّهُمَّ اِسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا، بِرَحْمَتِكَ يا أرحم الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ مَعَ نُزُولِ الْمَطَرِ أَنْزَلَ عَلَيْنَا رَاحَةً وَسَعَادَةً وَتَوْفِيقًا وَتَيْسيرًا.
اللَّهُمَّ انا نَسْأَلُكَ خَيْرًا يُشْبِهُ الْمَطَرَ وَفَرَحَةً تَمْحَى كُلُّ حُزْنٍ وَفَرَجًا لِكُلُّ صَابِرٍ وَشِفَاءً لِكُلُّ مَرِيضٍ وَاِسْتِجَابَةً لِكُلُّ دُعَاءٍ
اللَّهُمَّ كَمَا بَرَدَتْ أَجْوَاءَنَا بِنَسَمَاتِ الْمَطَرِ الْبَارِدَةِ بِرَدٍّ عَلَى قُبُورِ الرَّاحِلِينَ بِنَسَمَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ اِنْكِ عَلَى كُلُّ شَىْ قَدِيرَ يَارَبِّ.

اللَّهمَّ لَكَ الحمدُ أنتَ ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ قيُّومُ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ نور السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ، والنَّبيُّونَ حقٌّ، ومحمَّدٌ حقٌّ، اللَّهمَّ لَكَ أسلمتُ، وبِكَ آمنتُ، وعليْكَ توَكَّلتُ، وإليْكَ أنَبتُ، وبِكَ خاصَمتُ، وإليْكَ حاكمتُ، فاغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلَنتُ، أنتَ إلَهي لاَ إلَهَ إلَّا أنتَ.


