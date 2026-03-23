لا تزال أصداء الدعاء الذي جاء على لسان الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وخطيب عيد الفطر 2026، بصيغة: "اللهم يا رب بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم"- تثير تعليقات وردود العلماء والشيوخ.

ما هو السر الكامن في سيدتنا فاطمة عليها السلام؟.. سؤال أشعل محركات البحث مؤخراً تصدى له الداعية الدكتور إبراهيم المرشدي الأزهري، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، كاشفا عن 10 أسرار كامنة في سيدتنا فاطمة-رضي الله عنها وأرضاها.

أما عن بيان السر الكامن في سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، فيقول الأزهري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: في الحقيقة سيدتنا فاطمة فيها أسرار عجيبة، يحار فيها اللبيب، وكانت سيدتنا فاطمة ليست صاحبة سر كامن فيها، بل كانت رضي الله عنها ونفعنا ببركاتها في الدارين صاحبة أسرار كثيرة منها:

الأول: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي

اختصها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سيدنا الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي". مع أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم كفاطمة رضي الله عنها، ولكن لم يقلها صلى الله عليه وسلم عن أحد من أولاده إلا هي! قال السهيلي (التوضيح شرح الجامع الصحيح 20/ 368): أي: من سبها فقد كفر، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها".

إنه السر الكامن فيها.

ويذكر عن أبي بكر بن داود: أنه سئل: مَنْ أفضلُ، أخديجةُ أم فاطمةُ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنَّي"، فلا أعدلُ ببضعةٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا. قال السهيلي: وهذا استقراء حسن، ويشهد لصحته: أن أبا لبابة حين ارتبطَ نفسَه، وحلف أن لا يحلَّه إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة لتحله، فأبى من أجل قَسَمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّي"، فحَلَّتْه. [مصابيح الجامع 7/ 246].

الثاني: صاحبة سر أبيها

فروى البخاري برقم (3625) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ».

وفي لفظ صحيح أن هذا السر ظلت تحتفظ به سيدتنا فاطمة إلى وفاة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تخبر به إلا بعد انتقاله الشريف، فقالت سيدتنا عائشة: "فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ لَهَا، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثني ...".

وقد اتفقت الروايات على أن السر الأول الذي أحزنها هو قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه، واختلفت الروايات الصحيحة في السر الثاني الذي أضحكها فروي: إنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء هذه الأمة، وروي إنها أول أهله لحاقًا به، وعند ابن شاهين زاد: "وَأَنْتِ رَفِيقَتي فِي الْجَنَّةِ" فهل هذا ما فرج عنها أم خصها بأمور أخرى لم تُفصح عنها!! إنه السر الكامن فيها!

الثالث: ما يجري لها بعد وفاتها

أخبرها الرسول الكريم بما يجري لها ولأولادها من بعدها، وقد أورده أبو العباس القرطبي المتوفى 656هـ في كتابه: "اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه" تحت عنوان/ باب إخبار النبي صلى اللَّه عليه وسلم بما يَجْري لفاطمة والحسن ابنها رضي اللَّه عنهما من بعد موته، ونعي جعفر وزيد.

الرابع: أحب أولاده إليه

سيدتنا فاطمة رضي الله عنه هي أصغر بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنًّا على الصحيح، وهي أحب أولاده إليه، كما روى الترمذي وحسنه والبزار والحاكم وصححه: " يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ»"، أليس هذا من الأسرار الكامنة فيها!!

الخامس: الأكثر شبها بالنبي

كانت رضي الله عنها أكثر أولاد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم شَبَهًا به صلى الله عليه وسلم، وأولادها رضي الله عنهم أكثر الناس شَبَهًا بجدهم صلوات الله وسلامه عليه، أليس هذا من الأسرار الكامنة فيها؟!

السادس: أصدق الناس بعد أبيها

كانت رضي الله عنها أصدق الناس بعد أبيها، بشهادة سيدتنا عائشة، فروى أبو يعلى في "مسنده" قَالَتْ سيدتنا عَائِشَةُ رضي الله عنها: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَصَدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيهَا، وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ سَلْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَكْذِبُ". ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا صلى الله عليه وسلم".

السابع: أمّ أبيها

كانت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها تكنَّى بأم أبيها صلى الله عليه وسلم، تكريمًا لها وإعلاء لقدرها، فيا تُرى ما السر الذي جعل الرسول يكنيها ويخصها بهذا التكريم!!

الثامن: سيدة نساء العالمين

توفيت سيدتنا فاطمة عليها السلام ولم تبلغ ثلاثين سنة، وقيل بضع وعشرين، على خلاف بين المؤرخين، ومع ذلك فهي سيدة نساء العالمين حتى قال الجمهور من العلماء بأنها أفضل من أمها السيدة خديجة، ومن السيدة مريم ومن آسية امرأة فرعون، ومن عائشة رضي الله عنهن، بناء على ما صح في مدحها من أحاديث، وتوقف البعض في التفاضل بينهن، فما السر الكامن فيها حين جعلها الله تعالى سيدة نساء العالمين مع صغر سنها!!

التاسع: كان الرسول حربا على من حاربهم

روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه ووافقه ابن حجر في "إتحاف المهرة" قال صلى الله عليه وسلم لعليٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسين: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُم سِلْم لمَن سَالَمتُم». فما السر الكامن فيهم حتى يكون الرسول حربا على من حاربهم وسلمًا لمن سالمهم!

العاشر: نسب لا ينقطع

هي أصل بقاء النسل النبوي الشريف والذرية المباركة من بين إخوتها ذكورًا وإناثًا فكل نسب وحسب منقطع إلا نسب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من طريق سيدتنا فاطمة الزهراء فهو إلى يوم القيامة لا ينقطع، فبالسر الذي أودع فيها عليها السلام حفظ الله النسل النبوي إلى قيام الساعة، قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (8/ 263): "وانقطع نسل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إلا من فاطمة رضي الله عنها".

فهذه بعض أسرارها الكامنة وشرحها النبيل ومنزلتها السامية الرفيعة.

وختم الداعية الدكتور إبراهيم الأزهري بالدعاء: فاللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك.. آمين آمين.

