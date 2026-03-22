

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم من أفطر في صوم التطوع، وهل يلزمه القضاء في تلك الخالة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: كنت صائما يوم الخميس من شهر الله المحرم ثم أفطرت قبل دخول وقت المغرب فهل يجب إعادة صيام هذا اليوم؟.



وفي رده، يقول العالم الأزهري: في قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه آراء لأهل العلم:

1- ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه ابو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنان صائم فقال له صلى الله عليه وسلم:(( دعاك أخوك، وتكلف لك ، افطر وصم يوما مكانه

ولما اخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :(( أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا))

2- ذهب الجمهور : المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف ذهب هؤلاء إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي:

اخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم(( إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ))

الراجح

رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها (وصم يوما مكانه إن شئت).. والله أعلم.

