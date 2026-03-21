الإفتاء: لا حرج في الاحتفال بعيد الأم.. تعبير مشروع عن البر وليس بدعة

كتب : محمد قادوس

03:35 م 21/03/2026

دار الإفتاء المصري

أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن الاحتفال بـ"يوم الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت.

واستشهدت لجنة الفتوى؛ بقول الله- تعالى- في سورة لقمان،" وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ".

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فإن هذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس.

وأوضحت اللجنة، أن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه.

أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله.

دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بعيد الأم البر بالوالدين عيد الأم

خرافات حكمت العروش.. أغرب عادات الملوك عبر التاريخ
طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية
لغز الـ3 نعوش.. المنوفية تودع الأب ونجليه والنيابة تواصل التحقيق (فيديو
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
