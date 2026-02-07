كيف أُحصّن نفسي من الحسد والسحر؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن تحصين النفس من الحسد والسحر يبدأ بتصحيح الصلة بالله عز وجل، فالقلب الموصول بالله يكون في حصنٍ حصين لا تنفذ إليه الشرور، موضحًا أن أعظم أسباب الوقاية هو صدق التوحيد والاعتماد الكامل على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية الثابتة.

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن المداومة على الأذكار اليومية من أهم وسائل التحصين، وعلى رأسها أذكار الصباح والمساء، وقراءة آية الكرسي، وسور الإخلاص والفلق والناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يتعوذ بهن صباحًا ومساءً، وكان ينفث في كفيه ويقرأ المعوذات قبل النوم، لما لهن من أثر عظيم في دفع الأذى الظاهر والخفي.

وأضاف احد علماء الأزهر الشريف أن قراءة القرآن في البيت بانتظام، وخاصة سورة البقرة، سبب في طرد الشياطين وإبطال آثار السحر والحسد، لافتًا إلى أن النبي ﷺ أخبر أن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، وهو توجيه نبوي واضح لوقاية البيوت والأفراد من الشرور.

وشدد الشيخ أحمد خليل على أهمية الدعاء واللجوء إلى الله في كل حين، فالدعاء سلاح المؤمن، مع الإكثار من قول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، و«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، مؤكدًا أن هذه الأدعية من السنن الثابتة ولها أثر عظيم في الحفظ والتحصين.

وبيّن أن من أخطر ما يفتح باب الحسد والسحر الغفلة عن الله، والانشغال بالمعاصي، أو التعلق بالتمائم والخرافات والدجالين، محذرًا من الذهاب إلى السحرة أو المشعوذين، لأن ذلك يزيد البلاء ولا يرفعه، ويُضعف التوكل على الله.

وأكد على أن الطمأنينة الحقيقية تكون في القرب من الله، والمحافظة على الصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، وحسن الظن بالله، داعيًا بأن يحفظ الله الجميع من كل سوء، وأن يجعلنا في حفظه ورعايته، وأن يرزقنا قلوبًا عامرة بالإيمان ويقينًا لا يتزعزع.

