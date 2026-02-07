"ولا تُسرفوا".. عويضة عثمان يدعو للاعتدال في رمضان ويحذّر من الإسراف

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى وضع منهجًا واضحًا للمؤمن في قوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»، مشيرًا إلى أن التأمل في نهاية الآية كافٍ ليدرك الإنسان خطورة الإسراف، لأن الله صرّح بعدم محبته للمسرفين، بينما المؤمن الحقيقي هو إنسان وسط، كما علّمنا النبي ﷺ منهج الوسطية والاعتدال.

وأوضح عثمان، خلال حلقة برنامج "حافظي على رمضانك"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أرشد الأمة إلى القصد والاعتدال بقوله: «القصد القصد تبلغ»، أي كن معتدلًا تصل إلى الخير، مؤكدًا أن ما نشهده في شهر رمضان من إعداد قوائم مشتريات طويلة والإقبال على أشياء قد لا نحتاجها هو صورة من صور الإسراف الذي تعوّد عليه الناس، وهو سلوك غير محمود ولا يتفق مع روح هذا الشهر الكريم.

وبيّن أمين الفتوى أن الإسراف في الطعام والشراب ليس من الإسلام في شيء، فقد نهى عنه القرآن الكريم بوضوح، وبيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مشددًا على أن المؤمن لا يكون بخيلًا يضيّق على أهل بيته، ولا يكون مسرفًا يأتي بأشياء قد لا تُستعمل، وإنما يكون مقتصدًا متوازنًا.

وأشار عثمان إلى أن شهر رمضان هو شهر عبادة وتربية للنفس، داعيًا إلى تأديب النفس ومنعها من بعض ما تشتهي، مستشهدًا بما رُوي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما رأى سيدنا جابر رضي الله عنه يحمل لحمًا، فسأله: «ما هذا يا جابر؟»، فقال: «لحم اشتهيته فاشتريته»، فقال له عمر: «أكلما اشتهيت اشتريت؟»، موضحًا أن هذا هو الأدب الذي تربّى عليه الصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكد أن الاعتدال والوسطية وعدم الإسراف من القيم الأساسية في الإسلام، مع ضرورة تذكّر الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل.

