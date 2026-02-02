متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول توقيت ليلة النصف من شعبان وفضلها، موضحًا أنه بمجرد غروب شمس يوم الاثنين تبدأ ليلة النصف من شعبان، وتمتد هذه الليلة المباركة إلى مطلع الفجر، حيث تنتهي بأذان الفجر يوم الثلاثاء.

وأوضح وسام، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن هذه الليلة من عظيم فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا على الدعاء فيها، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها، فقال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر في هذه الليلة لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، مبينًا أن الله سبحانه وتعالى يكون فيها أقرب ما يكون إلى عباده، حتى إنه ينادي فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن هذه الليلة تُجبر فيها الخواطر، ومن كانت له حاجة أو مسألة أو دعوة قد استبطأ إجابتها، فليكثر وليغتنم هذه الليلة المباركة في الدعاء وقراءة يس والذكر وقيام الليل، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك نفحة هذه الليلة المباركة ويومها، فتكتب له السعادة أبدًا فلا يشقى بعد ذلك بإذن الله.