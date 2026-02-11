إعلان

ماذا تفعل المرأة إذا دخل رمضان قبل قضاء ما عليها من صيام؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب : محمد قادوس

03:56 م 11/02/2026

مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، سؤالًا من سيدة تقول "أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟".

قال الأزهر للفتوى، من أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 185]

وأضاف مركز الأزهر، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]

وأوضح المركز إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.

أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.

وأكد الأزهر للفتوى أنه ينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني رمضان المرأة صيام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي.. الدوري المصري (استراحة الشوط الأول)
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي.. الدوري المصري (استراحة الشوط الأول)
خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
زووم

رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو
قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء