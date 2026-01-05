إعلان

هل بعد الولادة القيصرية يجب الانتظار 40 يومًا للصلاة والصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

02:15 م 05/01/2026

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وردته من سميرة من الإسكندرية قالت فيه: «هل لازم بعد الولادة القيصرية أقعد 40 يوم علشان أعرف أصوم وأصلي، ولا من أول ما أطهر أصوم وأصلي؟»، موضحًا أن هذه المسألة لا تتعلق بنوع الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية.

وأوضح فخر، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الحكم الشرعي في هذه الحالة مرتبط بنزول الدم وليس بطريقة الولادة، مؤكدًا أن العبرة بانقطاع دم النفاس من عدمه.

وبيّن أن المرأة إذا ولدت، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، ونزل الدم لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم انقطع، فإنها تُعد قد طهرت شرعًا، ولا يلزمها انتظار 40 يومًا، بل تغتسل وتصلي وتصوم فور انقطاع الدم.

وأضاف أمين الفتوى، أن الأربعين يومًا هي الحد الأقصى شرعًا لمدة النفاس، فإذا استمر نزول الدم حتى اليوم الأربعين ثم انقطع بعدها، فإن المرأة تطهر شرعًا بعد تمام الأربعين، وتغتسل وتصلي وتباشر حياتها الطبيعية، حتى لو استمر الدم بعد ذلك، على مذهب الأحناف.

وأكد فخر أن الطهر عمومًا مرتبط بانقطاع الدم، وليس بمرور مدة زمنية محددة، ولا يوجد أي فرق في الحكم بين الولادة الطبيعية أو القيصرية، فمتى طهرت المرأة من الدم جاز لها الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومباشرة حياتها الطبيعية، داعيًا الله أن يفقه الجميع في أمور دينهم.

اقرأ أيضاً:

تركت منزل الزوجية فترة طويلة قبل الطلاق فمتى تحسب العدة؟.. عالم أزهري يجيب

"عملت ذنب كبير وعاوز أتوب أعمل إيه؟".. أمين الفتوى ينصح

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ علي فخر الولادة القيصرية الصلاة والصيام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
رياضة عربية وعالمية

بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
الشعبة: انخفاض أسعار التكييفات والمراوح 20% تزامنا مع فصل الشتاء
اقتصاد

الشعبة: انخفاض أسعار التكييفات والمراوح 20% تزامنا مع فصل الشتاء
شكاوى من أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي على "كيربو".. و"التعليم"
مدارس

شكاوى من أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي على "كيربو".. و"التعليم"
الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
أخبار و تقارير

الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
التوترات الجيوسياسية تشعل أسعار الذهب والفضة عالميا
اقتصاد

التوترات الجيوسياسية تشعل أسعار الذهب والفضة عالميا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس