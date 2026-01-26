إعلان

هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب : محمد قادوس

03:41 م 26/01/2026

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال مصراوي حول حكم استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟، مؤكدًا أن هذا الفعل حرام شرعًا قطعًا، لأنه يغيّر النسب ويخرج عن أحكام الشريعة في حفظ الأنساب، وما يحدث بهذا الأسلوب لا يكون للطفل أي صلة شرعية بالزوج.

وأكد أن هذا الفعل له جانب قانوني صارم، إذ قد يثبت الطفل عند أي تحليل DNA أو أي إجراء رسمي أنه ليس ابن الزوج بيولوجيًا، وبالتالي لن يكون له أي حق قانوني تجاه الأب من ميراث أو نفقة أو وصاية، وهذا يجعل استمرار هذا الطريق معصية شرعية وجريمة قانونية في آن واحد.

وأضاف الشيخ أحمد خليل أن الواجب هو الالتزام بالطرق المباحة طبيًا وشرعًا، مع استخدام نطفة الزوج إذا أمكن، والصبر والدعاء واللجوء إلى الله، والحرص على طمأنة النفس والسكينة بين الزوجين، وملء الحياة بالعبادة والعمل الصالح، مشيرًا إلى أن الأمومة بالحب والعطاء والرحمة ممكنة بطرق شرعية، والله قادر على كل شيء.

وأوصى بالدعاء والصبر، مستشهدًا بدعاء نبي الله زكريا عليه السلام:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾، مؤكدًا أنه يمكن تكراره بيقين مع قول: اللهم اجبر قلبي، وارضني بقضائك، ولا تحرمني فضلك وإن تأخر، فأنت أرحم بي من نفسي، لما فيه من الطمأنينة وطلب العون من الله في أوقات الحاجة.

اقرأ أيضاً:

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع أظافر طبية بسبب تآكل الأظافر وهل تصح الطهارة معها؟.. أمين الفتوى يجيب

أسامة قابيل يقدّم 5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل استخدام حيوانات منوية من متبرع التلقيح الصناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
الإمارات تؤكد التزامها بعدم تقديم دعم لوجستي لأي أعمال عسكرية ضد إيران
شئون عربية و دولية

الإمارات تؤكد التزامها بعدم تقديم دعم لوجستي لأي أعمال عسكرية ضد إيران
هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
أخبار

هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
أخبار مصر

بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره