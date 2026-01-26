أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال مصراوي حول حكم استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟، مؤكدًا أن هذا الفعل حرام شرعًا قطعًا، لأنه يغيّر النسب ويخرج عن أحكام الشريعة في حفظ الأنساب، وما يحدث بهذا الأسلوب لا يكون للطفل أي صلة شرعية بالزوج.

وأكد أن هذا الفعل له جانب قانوني صارم، إذ قد يثبت الطفل عند أي تحليل DNA أو أي إجراء رسمي أنه ليس ابن الزوج بيولوجيًا، وبالتالي لن يكون له أي حق قانوني تجاه الأب من ميراث أو نفقة أو وصاية، وهذا يجعل استمرار هذا الطريق معصية شرعية وجريمة قانونية في آن واحد.

وأضاف الشيخ أحمد خليل أن الواجب هو الالتزام بالطرق المباحة طبيًا وشرعًا، مع استخدام نطفة الزوج إذا أمكن، والصبر والدعاء واللجوء إلى الله، والحرص على طمأنة النفس والسكينة بين الزوجين، وملء الحياة بالعبادة والعمل الصالح، مشيرًا إلى أن الأمومة بالحب والعطاء والرحمة ممكنة بطرق شرعية، والله قادر على كل شيء.

وأوصى بالدعاء والصبر، مستشهدًا بدعاء نبي الله زكريا عليه السلام:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾، مؤكدًا أنه يمكن تكراره بيقين مع قول: اللهم اجبر قلبي، وارضني بقضائك، ولا تحرمني فضلك وإن تأخر، فأنت أرحم بي من نفسي، لما فيه من الطمأنينة وطلب العون من الله في أوقات الحاجة.

