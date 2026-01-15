صيام 27 رجب.. الشيخ أحمد خليل يوضح الأدلة الشرعية

أكد الشيخ أحمد خليل، عالم من علماء الأزهر الشريف، أن ليلة الإسراء والمعراج هي من أعظم الليالي في تاريخ الإسلام، حيث أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ بالرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى.

وأشار الشيخ أحمد خليل إلى أن تخصيص ليلة 27 رجب بعبادة معينة، كالصيام أو القيام، ليس له أصل شرعي ثابت في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة، فلم يرد عن النبي ﷺ أو عن صحابته الكرام أي دليل يخصص هذا اليوم أو الليلة بعبادة محددة.

وفي الوقت نفسه، أوضح الشيخ أحمد خليل أن فضل شهر رجب بشكل عام في الصيام وغيره من العبادات وارد في أحاديث عامة، لكن لا يُشرع تخصيص يوم معين في رجب بعبادة خاصة إلا إذا كان ذلك بدليل صحيح، موضحا أنه يجوز الصيام والأعمال الصالحة في رجب وأى شهر.

وأكد الشيخ أن العبادة التوقيفية لا تُشرع إلا بنص ثابت، وبذلك فإن الصيام في رجب جائز بشكل مطلق، ولكن لا يُخصص يوم 27 رجب بعبادة معينة.

ودعا الشيخ أحمد خليل إلى التمسك بالثوابت الشرعية والابتعاد عن التخصيصات التي لا دليل عليها، حفاظاً على نقاء العبادة وصحتها.

