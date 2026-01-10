أحمد كريمة يكشف سر ارتباط والد النبي بقصة فداء جده إسماعيل

تناول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، سيرة"سيد الآباء" سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، والد النبى محمد ﷺ، مسلطًا الضوء على جذوره الشريفة والمبشرات السماوية التى سبقت ميلاد خير البرية.

وأكد كريمة، خلال ببرنامج" الكنز" المذاع على قناة" الحدث اليوم": أن الحديث عن سيدنا عبد الله هو حديث عن المثال الكامل للوفاء والقدر، مشيرًا إلى أن التوراة (العهد القديم) فى «سفر التثنية» أخبرت عن مجيء نبى من نسل سيدنا إسماعيل، وهو النبى محمد ﷺ الذى لم ينجب سيدنا عبد الله غيره، ليكون هو المقصود بتلك النبوءة العظيمة.

واستعرض استاذ الفقه قصة" الفداء" التى شرف الله بها سيدنا عبد الله، ليرتبط اسمه بفداءٍ من الذبح كما فُدى جده الأعلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، ومن هنا جاء قول النبى ﷺ الفخور: «أنا ابن الذبيحين»، فى إشارة إلى التضحيتين الكبريين فى تاريخ النبوة.

وأوضح الجذور العائلية لسيدنا عبد الله، مبينًا أن شيبة الحمد (عبد المطلب) والده، كانت أمه مدنية يثربية من «سلمى النجارية»، مما جعل للنبى ﷺ جذورًا فى المدينة المنورة قبل الهجرة إليها، مشيرًا إلى أن سيدنا عبد الله وسيدنا أبو طالب هما أشقاء من الأب والأم، كما أشار إلى السيدة أم حكيم البيضاء توأم سيدنا عبد الله، رضى الله عنهم جميعاً.

وشدد على أهمية إحياء ذكرى ومكرومات آل البيت النبوى وآبائهم، بعيدًا عن محاولات البعض إخفاء هذه السير العطرة، مؤكدًا أن نشر هذه المعلومات يفيد المتابعين فى فهم عمق الشرف الذى أحاط بميلاد المصطفى ﷺ، وكيف هيأ الله له أصلابًا وأرحامًا مطهرة لحمل نور النبوة

