الداعية مصطفى حسني: أعظم لقب للإنسان هو العبد النافع

كتب- محمد قادوس:

علق الداعية مصطفى حسنى، على أداء المتسابق خالد عطية، مشيدًا بقراءته ومؤكدًا أن أعظم لقب يمكن أن يحصل عليه الإنسان بعد النبوة هو لقب «العبد النافع».

وقال حسنى، خلال برنامج" دولة التلاوة"، خلال الحلقة السابعة عشرة من المسابقة، أعظم لقب ممكن ياخده الإنسان بعد النبوة هو لقب العبد النافع، إلا لما تتعامل معاه تزيد». وأوضح حسنى أن هذا اللقب يتحقق عندما يكون الإنسان نافعًا لغيره فى حياته وأعماله، وهو ما ينعكس فى تلاوته وتأثيره على من حوله.

وفى حديثه عن سورة النمل، أضاف حسنى: سورة النمل فيها قصص كتير، وسميت بالنمل للنملة النافعة لقومها من جيش سليمان». مشيرًا إلى أن الإيمان والتفانى فى العمل الصالح هو ما يجعل الشخص قيمة مضافة لمحيطه ولعالمه.

وأشار حسنى إلى أن بقاء الخيرات فى الدنيا وازدهار البلدان يعتمد على وجود المصلحين الذين يضيفون لأسرهم ووطنهم. وكان هذا تعليقًا عميقًا على ما يجسده أداء خالد عطية من خشوع وتدبر فى تلاوته.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا