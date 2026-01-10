إعلان

الداعية مصطفى حسني: أعظم لقب للإنسان هو العبد النافع

كتب : محمد قادوس

02:39 م 10/01/2026

الداعية الإسلامي مصطفي حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد قادوس:

علق الداعية مصطفى حسنى، على أداء المتسابق خالد عطية، مشيدًا بقراءته ومؤكدًا أن أعظم لقب يمكن أن يحصل عليه الإنسان بعد النبوة هو لقب «العبد النافع».

وقال حسنى، خلال برنامج" دولة التلاوة"، خلال الحلقة السابعة عشرة من المسابقة، أعظم لقب ممكن ياخده الإنسان بعد النبوة هو لقب العبد النافع، إلا لما تتعامل معاه تزيد». وأوضح حسنى أن هذا اللقب يتحقق عندما يكون الإنسان نافعًا لغيره فى حياته وأعماله، وهو ما ينعكس فى تلاوته وتأثيره على من حوله.

وفى حديثه عن سورة النمل، أضاف حسنى: سورة النمل فيها قصص كتير، وسميت بالنمل للنملة النافعة لقومها من جيش سليمان». مشيرًا إلى أن الإيمان والتفانى فى العمل الصالح هو ما يجعل الشخص قيمة مضافة لمحيطه ولعالمه.

وأشار حسنى إلى أن بقاء الخيرات فى الدنيا وازدهار البلدان يعتمد على وجود المصلحين الذين يضيفون لأسرهم ووطنهم. وكان هذا تعليقًا عميقًا على ما يجسده أداء خالد عطية من خشوع وتدبر فى تلاوته.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مصطفى حسنى خالد عطية برنامج دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
حوادث وقضايا

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
"ترامب السعيد".. دبوس غامض على بدلة الرئيس الأمريكي يخطف الأضواء في البيت
مصراوى TV

"ترامب السعيد".. دبوس غامض على بدلة الرئيس الأمريكي يخطف الأضواء في البيت
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة
زووم

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة
انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار