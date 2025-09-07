كتب - علي شبل:

أثار الكاتب والإعلامي خالد منتصر جدلاً حول ظاهرة الخسوف والنظرة الدينية لها باعتبارها آية من آيات الله، معتبرا الظاهرة الكونية "ليس فيها رعب ولا خوف ولا تدعو للفزع وإقامة الصلوات وطلب الغوث".

وفي أول تعليق على إنكار النظرة الدينية للظواهر الفلكية، استنكر الداعية بالأوقاف الشيخ محمد أبو بكر تصريحات الكاتب خالد منتصر، قائلًا: "صدق الله وصدق رسوله الأمين وكذب الرويبضة … سبحان الله العظيم يفزعون من أى مظهر ديني أو شعيرة من العبادات أو دعوة الناس للغوث بربهم.. يتساءلون دوماً ماذا أنتج الأزهر والدعاة وهم أنفسهم لا يعرفون طريقاً للإنتاج".

وأضاف الشيخ أبو بكر، في تعليقه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- مرفقا منشوره بصورة من تصريحات الكاتب خالد منتصر- قائلًا:" ندرك أن الهجمة شرسة وأن الغاية دنيئة لكن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون…

وأبجديات الإيمان أن الله إذا قال ثم قال العلم خلافه ندرك صدق ما قال الله ورسوله ويوماً سيثبت العلم خطأه ويتراجع ولديكم على هذا من الأمثلة الكثير ويكفيكم أنكم كنتم تلقنوننا أن الأرض كروية فى حين أن الكرة يقول والأرض بعد ذلك دحاها ثم تراجع العلم وأعلن بصدق قول رب العالمين".

وختم أبو بكر: "إننى أدعوك لتتوب إلى الله قبل فوات الأوان وقبل دخولك للقبر الذى تنكر عذابه وتأبى قبول الإيمان بسؤاله ونصيحتى أن تعد للسؤال جواباً".

خالد منتصر ينتقد" فقه الفضاء"

وكان الكاتب الإعلامي خالد منتصر هاجم في منشوره، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وزارة الأوقاف، قائلًا: "مش وزارة الأوقاف برضه بتعمل مجلد عن فقه الفضاء؟؟!".

وأضاف منتصر:" هل الوزارة ما تعرفش إن الخسوف ده لما فهموه علماء الفلك اللي بجد ، ما عادش فيه رعب ولا خوف ولا حاجة، وبقى ظاهرة طبيعية لا تدعو للفزع واقامة الصلوات وطلب الغوث !!؟... الكلام ده يخوفكم في ايه؟؟!... هو انتم لسه حتقولوا لنا وتعلمونا في القرن ٢١ بإن الكسوف والخسوف هما لتخويف العباد؟!!!... وإن الرعد صوت ملك من الملائكة يسوق السحاب، و البرق هو طرف كرباج نور يزجر به السحاب لتوجيهه!".

وتابع منتصر:" كان ده أقصى فهم المسلمين وقتها من ١٤٠٠ سنه وكانوا معذورين لإن دي حصيلة معارفهم زمان ، لكن إنتم في عصر وكالة ناسا والمراصد الفلكية وتلسكوب هابل والهبوط على القمر والمريخ ، مش معذورين، ولو عملتم كده يبقى بتبعدوا الناس والشباب عن منهج التفكير العلمي ، وبتغرقونا في الدوشة... بسرعه ياجماعة الخير ، العالم واقف على أطراف أصابعه في انتظار فقه الفضاء".

