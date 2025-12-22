إثم وذنب عظيم.. الإفتاء تحذر من استخدام أدوات المسجد في غير شؤونه

كتب - علي شبل:

حذرت دار الإفتاء المصرية من استخدام ما وُقِفَ للمسجد من الأدوات والمرافق وغيرها في غير شؤونه، وأكدت أنه لا يجوز شرعًا.

وأضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذَّر من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.

وأكدت الإفتاء أن استخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114].

