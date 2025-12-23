موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، في تمام الساعة 5:14 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:47 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر:

الفجر 5:15 ص

الشروق 6:48 ص

الظُّهْرِ 11:54 ص

العصر 2:42 م

المغرب 5.00 م

العشاء 6:24 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهِّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهِب بها شري، وتكشف بها همِّي وغمِّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها دَيني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيِّض بها وجهي.

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد.. وأن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا.

اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.