كتب - علي شبل:

ما الحكمة من تحريك الإصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الحكمة من تحريك الإصبع في التشهد، قائلة إنها تدل على توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرك به.

أما وجه تخصيص السبابة بذلك، فقالت اللجنة: كأن لها اتصالًا بنِيَاط القلب، فكأنها سببٌ لحضوره، ولذلك كان موضعها عند ذكر الله تعالى في التشهد.

حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة، موضحة في فتوى سابقة أن الإشارة بإصبع السبابة من اليد اليمنى أثناء التشهد في الصلاة وتحريكها- سنةٌ من سنن الهيئات المتفق عليها بين الفقهاء.

واستشهدت بما ورد في السنة النبوية: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ -أي السبابة-" أخرجه مسلم.

