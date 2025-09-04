أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير: يُزال إذا منع وصول الماء

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من آلاء من الجيزة حول حكم الصلاة والوضوء بالمناكير على الأظافر.

وأضاف شلبي خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من شروط صحة الطهارة، سواء كانت وضوءًا أو غسلًا، عدم وجود حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الظفر الطبيعي، مشيرًا إلى أن الفقهاء عرّفوا الحائل بأنه مادة جامدة تشكل طبقة يمكن إزالتها وتمنع وصول الماء إلى العضو.

وبيَّن أن الأمر يُختبر عمليًا، فإذا وُضع الطلاء على قماشة أو ورقة ثم صُبّت عليه قطرة ماء ولم تنفذ، دل ذلك على أنه حاجز يمنع وصول الماء.

وأوضح أمين الفتوى إذا كان الطلاء أو المناكير يمنع وصول الماء، فلا يصح الوضوء ولا الصلاة به، ولابد من إزالته قبل الوضوء. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الظفر الطبيعي، فالوضوء والعبادة صحيحة إن شاء الله".

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري