أحمد كريمة: الإحسان معيار القرب من النبي يوم القيامة

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الغيرة على الأخلاق محمودة على المسلمين خاصة في عالم معاصر متغير، موضحًا أن الدين الإسلامي يقوم على ثلاثة أركان: عقيدة وشريعة وأخلاق (الإحسان).

واستشهد كريمة، خلال لقائه ببرنامج" الكنز"، المذاع على قناة" الحدث اليوم": على ذلك بحديث سيدنا جبريل عليه السلام حين سأل النبي عن الإحسان، فكان تعريفه: «أن تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، مشيرًا إلى أن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»، وعن تأويل هذه الآية، قال جبريل للنبي: «إن ربك يقول لك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك".

وشدد على أن الأخلاق هي المعيار الوحيد للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مستشهدًا بحديثه الشريف: «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»، مستنكرا قيمة العبادات المجردة من جوهرها الأخلاقي، متسائلاً: «ما فائدة إنسان يصلي ولم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟»، «ما فائدة إنسان يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟»، «ما فائدة إنسان يحج أو يعتمر وقد آذى الناس؟».

ولفت إلى أنه على النقيض حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخلق، قائلاً: «وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة أسوأكم أخلاقاً»، مستشهداً بحكمة بليغة قيلت في الأخلاق والقيم: «إذا جاريت في خلق دنيئاً فأنت ومن تجاريه سواء.. يعيش الناس ما استحيوا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء».

وأكد أن الحياء هو أساس الخير، وأن" إذا أنت لم تستحي ولم تخش عاقبة الليالي فاصنع ما تشاء".

اقرأ أيضاً

هل تجب الزكاة على المال المدخر لتجهيز الابنة للزواج؟.. أمين الفتوى يوضح

ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح معنى فاقد الطهورين

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة الحاجة وكيفيتها وأفضل وقت لأدائها