موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 27 سبتمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 27 سبتمبر في تمام الساعة 5.20 ص، وموعد الشروق 6.46 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 27 سبتمبر:

الفجر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

الظُّهْرِ ١٢:٤٦ م

العصر ٤:١١ م

المغرب ٦:٤٦ م

العشاء ٨:٠٣ م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

نسألُكَ يا اللهُ أَنْ تَسترَنا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويَومَ العَرضِ عليك، وتُصلِحَ أَحوالَنا، وتَجعَلَها بالعافيةِ في الدَّارين... اللهم احرسنا عند الغِنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغَفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.



اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.