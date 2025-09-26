موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 26 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر في تمام الساعة 4.12 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 26 سبتمبر:

الفجر ٥:١٩ ص

الظُّهْرِ ١٢:٤٧ م

العصر ٤:١٢ م

المغرب ٦:٤٧ م

العشاء ٨:٠٤ م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميل سترك.. اللهم احرسنا عند الغِنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغَفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا قلوباً تتجلّى بخشيتك، ونعماً تدوم بفضلك، وأرواحاً تهوىَ طاعتك، ولساناً لا يمل من ذكرك.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.