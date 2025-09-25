من هم الـ70 ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟

أكّد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية الاعتماد على الله في كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلم، موضحًا أن أولياء الله هم الذين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" لأنهم دائمًا يتوكلون على ربهم حق التوكل.

وشرح عبد المعز خلال حلقة برنامج " لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-حين قال للصحابة إن هناك سبعين ألفًا من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم القيامة، مبينًا أن العلماء اختلفوا في معنى الرقم: هل المقصود 70 ألفًا على الحقيقة أم أن الرقم كناية عن الكثرة.

وأوضح أن الصحابة ظلوا يتساءلون فيما بينهم عن هؤلاء السبعين ألفًا، فمنهم من قال لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم تقع لهم سابقة شرك، ومنهم من قال لعلهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والغزوات، حتى خرج النبي وأخبرهم بحقيقة الأمر.

وأشار الشيخ رمضان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء هم الذين "لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"، أي أنهم يعلقون قلوبهم بالله وحده، ولا يلجؤون إلى الممارسات المنافية للتوحيد مثل تعليق التمائم والاعتماد على الخرافات والشعوذة.

وحذّر من اللجوء إلى الرقى والتمائم المخالفة للكتاب والسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من علّق تميمة فقد أشرك"، مؤكّدًا أن الإيمان الحق أن يعتمد العبد على الله وحده في كشف الضر وجلب النفع.

وذكر الشيخ رمضان عبد المعز قول الله تعالى في سورة يونس: "وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ"، مشددًا على أن الظلم هنا ظلم للنفس بترك التوكل على الله والاعتماد على غيره.

3 أفعال من قام بها دخل الجنة:

وقد ورد في الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». صحيح مسلم.

لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية تحقيق التوازن في تربية الأبناء، وذلك بين إحساسهم برحمة الله ولطفه وبين الالتزام بالتكاليف الشرعية كالصلاة والصيام، موضحا أن هذا التوازن يتطلب الحكمة والوعي من الأهل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشباب في عصرنا الحالي.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه كثيرًا ما تتلقى الإفتاء استفسارات من أمهات يشكين من استخدام الضرب كوسيلة لحث أبنائهن على الصلاة، قائلا: "من المهم أن نفهم أن العبادة سهلة ويسيرة، فالصلاة لا تأخذ وقتًا طويلاً، وقد تستغرق فقط عشر دقائق في كل ساعتين أو ثلاث ساعات".

وأضاف عثمان، في إحدي حلقاته التي تم إذاعتها على قناة" الناس": علينا أن نوضح لأبنائنا أن الصلاة لا تعيق مذاكرتهم أو لعبهم، بل يمكنهم العودة إلى أنشطتهم بعد أداء الصلاة، وإن فهمهم أن العبادة تربطهم بالخالق وأن الله يغفر ويحب عبده الذي يحافظ على صلاته، يساعد على تحقيق توازن نفسي وروحي لديهم.

وفي معرض حديثه عن بعض الشباب الذين يعتقدون أن الصلاة والصيام غير مهمين بدعوى أن دخول الجنة يكون برحمة الله، قال: "هؤلاء يجب أن يدركوا أن الأعمال هي اختبار لنا في هذه الدنيا، كما ورد في الحديث الشريف: 'لا يدخل أحدكم الجنة بعمله'، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته'".

كما أكد على ضرورة غرس قيم تعظيم أوامر الله ونواهيه في قلوب الأبناء، مشيرًا إلى أن الجنة أعظم من كل النعم، وأن الوقوف بين يدي الله لا يُقدَّر بثمن، موضحا: "يجب أن نُعلِّم أبنائنا أن فضل الله علينا كبير، ورحمته بعباده عظيمة، وأن الأمر يحتاج إلى إخلاص في القلب وتقدير لأوامر الله".

ركعتان تدخل بهما العبد الجنة:

أوضحت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية، أن هناك ركعتين، يُمكن للمسلم أن يؤديهما ويكونا سببًا في دخول الجنة.

واستشهدت عضو مركز الأزهر، بحديث النبي-صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه" ما من أحدٍ يتوضَّأُ فيحسنُ الوضوءَ ويُصلِّي ركعتَينِ يُقبِلُ بقلبِه ووجهِه عليهما إلا وجبتْ له الجنَّةُ".

وأضافت النجار خلال إحدى حلقات برنامج" ربنا بيحبك" المذاع عبر قناة" الناس": أن هاتين الركعتين يتسببا في دخول المسلم الجنة، ولكن بشرط إتقان الوضوء وإخلاص النية لله عز وجل.

اقرأ ايضًا

هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه جائز أم بدعة؟.. الإفتاء توضح

ما هو أفضل وقت لصلاة قيام الليل وعدد ركعاتها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ماذا نفعل حتى نصل إلى الهمة التي كان عليها الرسولُ ﷺ؟.. علي جمعة ينصح

أمين الفتوى: التنقيب عن الآثار وبيعها وشراؤها أعمال محرمة شرعًا وكسبها خبيث