فضيلة المفتي ضيف حلقة" دولة التلاوة" الجمعة

كتب : محمد قادوس

12:36 ص 02/01/2026

برنامج دولة التلاوة

أعلن الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام على برنامج دولة التلاوة، عن استضافة فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، كضيف شرف في حلقة اليوم الجمعة من برنامج" دولة التلاوة".

وتشهد الحلقة حضورا مميزا لنخبة من المتسابقين في مصر، وسط أجواء روحانية خاصة تليق بمكانة القرآن الكريم، مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه القراء المصريون عبر الأجيال في حفظ الهوية الدينية والثقافية، وترسيخ ريادة مصر في هذا المجال عالمياً.

وأكد أحمد فايق أن تشريف مفتي الجمهورية للحلقة يمثل قيمة كبيرة للبرنامج، ويعكس اهتمام الدولة بدعم الأصوات القرآنية المتميزة والارتقاء برسالة التلاوة.

دولة التلاوة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

