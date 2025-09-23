موعد صلاة الفجر ليوم الثلاثاء.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الثلاثاء، الموافق 23 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5.16، ويدخل وقت الشروق في الساعة 6.42، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالاذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك.. يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم .. اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني .. اللهم إني أُفوض دنياي كلها إليك.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.