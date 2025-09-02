أمين الفتوى: نزول الإفرازات البنية بعد النفاس لا تبطل الصلاة إلا بشروط

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من السيدة أمل من المنوفية، حول ما إذا كانت الإفرازات البنية بعد النفاس تُبطل الصلاة؟.

وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء أن نزول الإفرازات أو العلامات البنية بعد فترة النفاس لا تُبطل الصلاة إلا إذا كانت متصلة بالنفاس أو الحيض بشكل مباشر، موضحا أن الأمر يتوقف على طبيعة هذه الإفرازات فإن كانت متصلة بالحيض أو النفاس فهي تُعد امتدادًا له، وبالتالي تُلزم المرأة بترك الصلاة حتى ترى علامة الطهر الواضحة، وهي عادة الجفوف التام أو القَصّة البيضاء.

وتابع: "أما إذا كانت مقدمة للحيض، وليست متصلة به، ولا يصحبها دم صريح، فلا يُعتد بها، وتبقى المرأة على طهارتها وتصلي".

وأشار إلى أن المرأة يمكنها التيقن من الطهر بوضع قطعة من القطن أو نحوها للتأكد من انقطاع الأثر تمامًا، وإذا لم يظهر أي لون أو أثر، تعتبر بذلك طاهرة ويجب عليها أداء العبادات.

