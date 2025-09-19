إعلان

هل رفع الصوت بالقراءة في الصلاة لتنبيه شخص آخر يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

10:24 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى

كتب - علي شبل:

"كنت أصلي وأختي الصغيرة جلست تضرب سجادة الصلاة، فرفعت صوتي وأنا أقرأ القرآن لأحذرها أن هذا خطأ، وكان الصوت عالياً قليلاً، فهل صلاتي باطلة؟".. سؤال تلقاه الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن رفع الصوت بالقرآن الكريم أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة، مؤكداً أن صلاة السائل صحيحة ولا حرج فيها.

وبيّن أن ما يبطل الصلاة هو الكلام الخارج عن ألفاظ الصلاة وأذكارها، أما رفع الصوت بالقرآن فلا يخرج عن حدودها، وبالتالي لا يؤثر على صحتها.

رفع الصوت بالقراءة رفع الصوت في الصلاة للتنبيه الرأي الشرعي رنامج فتاوى الناس رفع الصوت بالقرآن الكريم أثناء الصلاة
